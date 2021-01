Lampard esonerato, Lineker: "La pazienza è una virtù raramente riconosciuta in questo sport"

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Gary Lineker ha commentato l'esonero di Frank Lampard dal Chelsea: "E' assolutamente ridicolo dopo un inizio non positivo. Serve sempre tempo così come per i tanti nuovi acquisti arrivati un nuovo club. La pazienza è una virtù raramente riconosciuta in questo sport. Non imparano mai".