Lautaro Martinez festeggia sui social: "Per tutti gli argentini. Siamo campioni d'America"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Argentina e dell'Inter, è intervenuto su Twitter per festeggiare la vittoria della Copa America: "Per tutti gli argentini, per tutte le persone che ci sostengono, per tutta la famiglia. Grazie per questa gioia, siamo campioni d'America".