Le aperture in Inghilterra - Esplode il caso Bale al Tottenham: è scontro con Mourinho

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 13 febbraio 2021, si parla principalmente del caso Gareth Bale. José Mourinho aveva parlato di un gallese non in perfette condizioni. Il giocatore ha risposto con un post su Instagram e si è mostrato però in salute e regolarmente al lavoro in gruppo. Le parole di Mou: "Devo ammettere che il suo post su Instagram ha creato la necessità di chiarire questa situazione: realtà e messaggio sui social erano in contraddizione. Ripeto però per l'ultima volta che Bale non si sentiva bene, aveva chiesto di svolgere degli esami e, pur non avendo un infortunio, non era al meglio. Non era pronto per la partita con l'Everton, è facile da capire. Se domani lo sarà, conterò ovviamente anche su di lui".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Guardian: "'Totally wrong'. Mourinho hits out at Bale over training claim"

The Times Sport: "Come clean, Gareth"

Mirror Sport: "You're telling tall tales Bale"

The Daily Telegraph: "Mourinho reignites Bale injury row"