Le aperture in Inghilterra - La FA scrive al 'governo' dei social. Bruce minacciato di morte

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, si parla principalmente della vittoria del Chelsea in FA Cup in casa del Burnley grazie al gol di Abraham e si è qualificato ai quarti di finale. Ma si parla anche di argomenti importanti con la FA che ha scritto una lettera aperta a Mark Zuckerberg di Facebook e Jack Dorsey di Twitter chiedendo di affrontare la diffusione di abusi sulle loro piattaforme. E Steve Bruce, manager del Newcastle, ha raccontato di aver ricevuto delle minacce di morte.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Guardian: "Abraham fires. Chelsea into quarter-finals"

Metro Sport: "You are 'Havens for abuse'"

Star Sport: "Vile"

Independent Sport: "FA confronts social media giants"