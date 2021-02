Le aperture in Inghilterra - Man City inarrestabile: Guardiola orgoglioso della Top Twenty

Il Manchester City batte il West Ham e si conferma sempre più in vetta alla Premier League, portando la sua striscia di vittorie addirittura a quota 20. "Pep orgoglioso della sua Top Twenty", titola in prima pagina il Sunday Express circa questo tema. Passando al Telegraph si cambia argomento e sul calcio si titola sulle paure del c.t. inglese Southgate in vista degli Europei: "L'abbondanza di armi offensive nasconde i problemi per Euro2020".