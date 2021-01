Le aperture in Spagna - Aguero e Alaba proposti anche al Barça. Anche la Juve su Dembélé

vedi letture

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 23 gennaio 2021.

Marca

"Nessun margine"

Senza Zidane, Ramos, Carvajal, Nacho e Valverde. Decimato il Real Madrid, stasera scende in campo con il Deportivo Alaves. Ci arriva in piena crisi di risultati con un distacco di sette punti dalla prima in classifica. Zidane non ci sarà a causa del Covid. Il tecnico francese cede il comando a Bettoni.

Mundo Deportivo

"Nel mirino"

Alaba e il Kun Aguero rimangono nel mirino del Barcellona. Ad entrambi scade il contratto a giugno, da quel momento in poi potranno lasciare i rispettivi club a gratis. Gli agenti di tutti e due hanno contatto il Barcellona per offrire i propri candidati.

AS

"Situazione al limite"

Il Real Madrid ha bisogno di tornare alla vittoria per non abbandonare le speranze in Liga. Stasera contro l'Alaves, che festeggia il Centenario del club, non ci sarà Zidane che ha contratto il coronavirus. Saranno anche tante altre le assenze per i Blancos. Mercato: Odegaard va all'Arsenal.

Sport

"Dembele fiducioso"

Il giocatore al momento pensa al campo senza rinnovare. Ha deciso di aspettare l'elezione nuovo presidente prima di mettere la sua firma sul nuovo contratto. Juventus, Bayern, United e Chelsea sono alla porta se il Barcellona decidesse di venderlo quest'estate. Anche l'attitudine del giocatore è cambiata, sia grazie a Koeman che all'appoggio costante di Griezmann.