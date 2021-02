Le aperture in Spagna - Atletico Madrid, passo fermo verso il titolo. Manita del Barcellona

vedi letture

L'Atletico Madrid vince ancora e prosegue con "Passo fermo verso il titolo", come scrive Marca in prima pagina. As, l'altro quotidiano di Madrid, si sofferma sullo stesso tema: "Il leader non si raggrinzisce". Da Barcellona, invece, si soffermano sul 5-1 rifilato da Messi e compagni all'Alaves. "Manita... E ora il PSG!", titola Sport, seguito a ruota da Mundo Deportivo: "Mano di Santo", in riferimento alla doppietta di Messi.