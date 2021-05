Le aperture in Spagna - Soffrire è vincere, Real e Atletico Madrid ok. Pressione sul Barcellona

"Madre mia". Con questo titolo Marca apre in prima pagina all'indomani delle vittorie di Real Madrid e Atletico Madrid, rispettivamente contro Elche e Osasuna. I Blancos vincono 2-0, ma il primo gol non arriva prima del 76'. I Colchoneros mantengono la leadership anche grazie a un rigore sbagliato dagli avversari ad un minuto dalla fine. E quindi "Soffrire è vincere", come titola As. "Vincere o vincere", si legge invece su Mundo Deportivo in merito al match del Barcellona oggi sul campo del Valencia. "Pressione sul Barça", è il titolo di Sport.