Le aperture portoghesi - Bruno Alves al Porto B. Problemi per il Benfica

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 1 luglio 2021, c'è spazio principalmente per il mercato delle big della SuperLig. Marsà del Barcellona potrebbe diventare un caldo obiettivo dello Sporting: vicino l'accordo. Occhio poi a Bruno Alves che lascia il Parma e dovrebbe tornare in Portogallo: ha in mano una proposta del Porto B. Problemi in casa Benfica con la presidenza di Vieira messa sotto accusa.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Pegados"

Record: "Marsà è Leao"