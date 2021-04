Le aperture portoghesi - Italia U21, attenta al Portogallo! Il Benfica sfida la Juve per Aguero

vedi letture

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 1 aprile 2021, c'è spazio per la Nazionale portoghese Under 21 che ha battuto per 3-0 la Svizzera ottenendo il primo posto nel girone e strappando il pass per i quarti dove affronterà l'Italia U21 di Nicolato. Nove punti su 9, 6 gol fatti e 0 subiti per la giovane nazionale portoghese. Spazio anche al mercato: El Kun Aguero a parametro zero fa gola anche al Benfica. Sull'argentino in uscita dal Manchester City c'è anche la Juve.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Tomas Araujo encanta Jesus"

Record: "Valem ouro"