Le aperture portoghesi - Ronaldo vicino a un record negativo con il Portogallo. Oggi la Serbia

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 27 marzo 2021, c'è spazio per la Nazionale portoghese, con Cristiano Ronaldo che potrebbe eguagliare un record negativo con il Portogallo. Non segna da 3 partite con la nazionale lusitana, può eguagliare la striscia peggiore dal 2012. Ora c'è la Serbia e Fernando Santos carica i suoi. Spazio anche al mercato con il Benfica in pressing su Diego Costa e il Porto che lascia le porte aperte per Herrera.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

