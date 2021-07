Leeds, domani verrà ufficializzato il colpo Junior Firpo. Al Barcellona 15 milioni

Domani sarà il giorno di Junior Firpo al Leeds. Come riportato da RAC1, il giocatore che è stato seguito nelle scorse settimane anche dal Milan lascerà il Barcellona e si accaserà alla corte di Marcelo Bielsa. Domani il giocatore firmerà e ufficializzato come nuovo acquisto del club. Affare da 15 milioni di euro da pagare in due tranche.