Leeds United, Radrizzani: "Quattro anni in questo club, pronto a nuovi traguardi"

Il presidente del Leeds United, Andrea Radrizzani, ha celebrato i suoi 4 anni al comando del club dello Yorkshire. "Amo questo club e tutti coloro che lavorano duramente per esso ogni giorno. Non vedo l'ora di aggiungere nuovi ricordi insieme". 46 anni, l'imprenditore ha riportato in estate la squadra in Premier League dopo un'attesa di 16 anni.

Yesterday marked the 4th anniversary of my initial investment in @LUFC. I want to thank all of those who have sent me so many amazing messages of support. I love this club and everyone who works so hard for it every day. Can't wait to make more memories together. #LUFC #MOT pic.twitter.com/BG0IiHbcku

— Andrea Radrizzani (@andrearadri) January 5, 2021