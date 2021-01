Leicester City-Chelsea 2-0, le pagelle: Maddison sugli scudi, Mendy limita i danni

Leicester City-Chelsea 2-0

Marcatori: 7' Ndidi, 42' Maddison.

LEICESTER CITY

Schmeichel 6 - Le pochissime volte in cui viene chiamato in causa dagli attaccanti del Chelsea risponde presente. Serata tranquilla per lui.

Castagne 6.5 - Partita di grande sostanza sulla destra, dove non fa mai mancare il proprio supporto alla manovra. Riesce, inoltre, a limitare bene Pulisic.

Fofana 7 - Una calamita in area di rigore: ogni pallone vagante è suo. Abbina perfettamente la sua prorompente fisicità ad una grande attenzione difensiva.

Evans 6.5 - Guida con mestiere il reparto arretrato, senza mai andare in affanno.

Justin 7 - Eccellente sia in fase difensiva che di spinta. Non sbaglia praticamente un pallone, nonostante i tanti chilometri percorsi.

Ndidi 6.5 - Il suo mancino dal limite dell'area sblocca la partita a favore delle Foxes. In mediana è una garanzia: recupera numerosi palloni e garantisce muscoli, aspetto che in Premier League fa la differenza.

Tielemans 6.5 - Solido e aggressivo a centrocampo, dove compone con Ndidi una diga invalicabile. Non rinuncia ad inserirsi tra le linee quando ne ha l'occasione.

Albrighton 6.5 - Tanto generoso in ripiego, quanto utile in attacco. Probabilmente non ruba l'occhio, ma si rivela essenziale per gli equilibri della squadra. (Dal 76' Pereira s.v.).

Maddison 7 - Partita di altissimo livello da parte del talentuoso trequartista di Rodgers. Fa da raccordo tra centrocampo e attacco, mettendo estro e qualità a servizio della manovra: il gol del raddoppio è la ciliegina sulla torta. (Dal 76' Perez s.v.).

Barnes 6.5 - Un moto perpetuo: galleggia sulla trequarti facendo venire il mal di testa alla difesa del Chelsea, che spesso lo perde dai propri radar.

Vardy 6.5 - Si muove su tutto il fronte d'attacco dando profondità alla squadra e tenendo sempre occupati i centrali dei Blues. Pecca di leziosità quando a, tu per tu con Mendy, tenta un pallonetto respinto dal portiere del Chelsea. (Dall'88' Iheanacho s.v.)

CHELSEA

Mendy 6.5 - Non può nulla sui gol subiti, anzi compie un paio di interventi di spessore su Vardy e Tielemans.

James 5 - Sin dai primi minuti soffre la presenza di Barnes. Troppo distratto in difesa, dove spesso e volentieri lascia delle voragini dalle sue parti.

Rüdiger 5.5 - La vivacità di Vardy non gli fa passare una serata tranquilla.

Thiago Silva 6 - Il migliore dei suoi in difesa. Con classe ed esperienza riesce a limitare i danni ove possibile.

Chilwell 5 - In fase di costruzione perde diversi palloni sanguinosi, sintomo di un'evidente carenza di concentrazione.

Mount 5.5 - Talvolta si sgancia a centrocampo per cercare spazio sulla trequarti e far saltare gli schemi difensivi del Leicester. Mancano, però, le giocate decisive negli ultimi trenta metri.

Kovacic 6 - Maddison lo marca quasi a uomo quando il Chelsea è in possesso palla, eppure il croato garantisce sempre un'uscita pulita dalla pressione avversaria.

Havertz 5 - Un fantasma nel centrocampo di Lampard. Soffre terribilmente il dinamismo del centrocampo del Leicester e, inoltre, incorre in svariati errori tecnici, uno dei quali gli costa anche un cartellino giallo. Macchinoso. (Dal 67' Ziyech 6 - Tenta una conclusione nei minuti finali e subisce un giallo per un fallo di frustrazione. Difficile incidere se la squadra non ti sostiene).

Hudson-Odoi 5.5 - Si rende protagonista di qualche interessante dialogo sulla catena di destra con James, ma per il resto non riesce mai a saltare l'avversario e creare superiorità numerica. (Dal 67' Werner 6 - Non riesce a spostare gli equilibri della gara, ma di certo la responsabilità non è sua. Sfortunato, gli viene annullato un gol per fuorigioco millimetrico).

Abraham 5.5 - I compagni lo coinvolgono poco, e lui ne risente: in pratica non tira mai in porta. Quantomeno si rivela prezioso nei ripieghi difensivi in occasione dei calci piazzati, dove di testa libera spesso l'area.

Pulisic 5.5 - Non lascia il segno. Solo in un'occasione sfonda centralmente creando i presupposti per fare male. Dato il suo bagaglio tecnico, è legittimo attendersi una maggiore continuità nell'arco dei 90'.