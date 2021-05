Leicester, Rodgers e la beffa Champions: "Brucia, ma abbiamo fatto una grande stagione"

Amara beffa per il Leicester di Brendan Rodgers, che nell'ultima giornata di Premier League va in vantaggio due volte in casa contro il Tottenham, ma alla fine perde sia la partita che il treno Champions. Questa la reazione a caldo del tecnico delle Foxes, che insieme ai suoi giocatori si dovrà accontentare dell'Europa League: "C'è grande delusione. Sul momento fa male e probabilmente brucerà per qualche giorno, ma quando ripenseremo alla nostra stagione e al percorso dei ragazzi nonostante i tanti intoppi, come i numerosi infortuni, sarò comunque orgoglioso. Certo, fa male essere andati due volte in vantaggio e alla fine aver perso la partita".

Il Leicester ha chiuso il campionato al quinto posto con 66 punti, a -1 dal Chelsea di Tuchel.

