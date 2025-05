Ufficiale Lens, rinnovo per Aguilar: il terzino destro rimarrà 'Sang et Or' fino al 2028

Desideroso di prolungare il suo contratto con il Lens oltre il giugno 2026, come aveva espresso lo scorso aprile, Ruben Aguilar (32 anni, 15 presenze e 1 gol in Ligue 1 in questa stagione) ha visto il suo desiderio concretizzarsi. Il club artésiano ha infatti annunciato venerdì il prolungamento del contratto del suo terzino destro fino al 2028.

"Il prolungamento di Ruben conferma il reciproco attaccamento tra il Racing e l'uomo," ha dichiarato Pierre Dréossi, Direttore Generale del RCL, sul sito ufficiale del club. "Ruben è 'Sang et Or' solo da due stagioni, ma si è talmente impregnato della cultura del club da affermarsi come uno dei principali leader dello spogliatoio. Condividiamo con Ruben valori comuni: semplicità, autenticità e generosità nell'impegno. Il momento condiviso con i tifosi al caffè Chez Muriel è d'altronde rappresentativo del suo stato d'animo in sintonia con il DNA familiare del club. La sua esperienza del più alto livello, la sua combattività e la sua determinazione resteranno un valore aggiunto per la squadra."

La conferma di Aguilar rappresenta un segnale di continuità e di fiducia da parte del Lens nei confronti di un giocatore che, pur essendo arrivato da poco, è diventato un elemento importante sia in campo che nello spogliatoio, incarnando lo spirito combattivo e l'attaccamento ai colori che contraddistinguono il club.