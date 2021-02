Levante, Bardhi: "Felice di aver segnato, continuiamo così"

Le parole di Bardhi dopo Levante-Atletico Madrid 1-1.

L’esterno offensivo del Levante Enis Bardhi ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio interno contro l’Atletico Madrid, deciso anche da un suo gol: “Sono contento per il risultato e per la partita che abbiamo fatto. Nella prima parte abbiamo sofferto abbastanza, ma è normale contro una squadra come l’Atletico che ti pressa e ti costringe a difenderti. Tutti sono contenti per il lavoro svolto della squadra e speriamo di continuare così. Mi è capitata l’occasione di segnare e sono contento di esserci riuscito, ma ora dobbiamo già pensare alle prossime partite. Stiamo facendo particolarmente bene in casa, ma anche in trasferta. Dobbiamo continuare così, tornando ad affrontare l’Atletico già nel fine settimana”.