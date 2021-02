Levante, Paco Lopez: "Orgoglioso della squadra, fermati i migliori del campionato"

Le dichiarazioni di Paco Lopez dopo Levante-Atletico Madrid 1-1.

Il tecnico del Levante Paco Lopez ha analizzato così il pareggio ottenuto in casa contro l'Atletico Madrid. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da Marca.com: "Ancora una volta devo essere orgoglioso per quello che ha fatto la squadra oggi, per di più davanti alla migliore squadra di questo campionato. Lo stato di forma di questa squadra è impressionante, oltre al ritmo che ti costringono a tenere. Non è stato facile: abbiamo mostrato il nostro volto difendendoci con ordine e penso che lo abbiamo fatto abbastanza bene. Abbiamo avuto poche occasioni, ma chiare come quella di Clerc nel finale. Faccio i complimenti alla squadra per come ha saputo soffrire e per la sua generosità".