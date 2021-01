Liga, il Siviglia vince ancora ed è terzo: 3-0 al Cadiz, En Nesyri scatenato

Seconda vittoria di fila per il Siviglia che ha battuto 3-0 il Cadiz salendo al terzo posto posto in classifica nel campionato di Liga, a -1 dal Real Madrid secondo. Decisiva per la squadra di Lopetegui, la tripletta del solito scatenato En Nesyri che ha travolto gli ospiti salendo nove gol in 18 presenze. Con questo successo il Siviglia vola a 36 punti mentre il Cadiz resta a quota 24.