Liga, la prima volta del Papu: l’ex Atalanta, Mounir ed El Neysiri mandano ko il Getafe

Prima gioia in Liga per Papu Gomez, che nel finale della sfida contro il Getafe trova il suo primo gol in Spagna, a suggellare una vittoria firmata anche dall’ex Barcellona Mounir e da El Nesyri. La prima volta del Papu guida il Siviglia al terzo posto, con il Barcellona scavalcato ma che ha però una gara in meno.