Ligue 1 a 90' dalla fine: zona salvezza, sei squadre in corsa per evitare i playout

Nimes e Digione sono le due squadre che scendono in Ligue 2. Resta un posto per l'inferno ancora da assegnare, sebbene attraverso gli spareggi. E un dato salta all'occhio a 90' dalla fine: non basta la famosa quota 40 per garantirsi la partecipazione alla prossima Ligue 1. A oggi i traguardo è stato raggiunto dal Nantes che sarebbe costretto ai playout da giocare con la vincente dei playoff di Ligue 2, che uscirà tra Tolosa, Grenoble e Paris FC. La squadra di Antoine Kombouaré è protagonista di un'incredibile rincorsa, con 4 vittorie consecutive, tre dei quali con uno scarto di almeno tre reti. L'ultima giornata propone ai canaris il calendario più agevole, contro un Montpellier che non ha più nulla da chiedere alla stagione. Di ben altro tenore l'impegno del Brest, che dovrà vedersela niente meno che col Paris Saint-Germain, ancora in corsa per il titolo e lo scontro diretto Strasburgo-Lorient. Infine Bordeaux e Reims sono a un passo dalla salvezza: le due squadre si troveranno contro e un pareggio garantirebbe a entrambe la salvezza. Si gioca domenica alle 21.

Classifica

Reims 42

Bordeaux 42

Strasburgo 41

Brest 41

Lorient 41

Nantes 40

Calendario

Brest-PSG

Nantes-Montpellier

Reims-Bordeaux

Strasburgo-Lorient

In caso di arrivo a pari punti entra in gioco la discriminante della differenza reti. Questo lo scenario attuale:

Reims -6

Nantes -7

Strasburgo -9

Brest -14

Bordeaux -15

Lorient -18