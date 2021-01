Ligue 1, Il Lille rimonta il Reims nella ripresa: il 2-1 arriva nel recupero. Agganciato il PSG

vedi letture

Il Lille risponde presente, rimonta il Reims tra le mura amiche e aggancia dunque nuovamente il Paris Saint-Germain, che ha vinto ieri in casa dell'Angers, in testa alla classifica. Sotto all'intervallo, per via del gol di Zeneli al 38', la squadra bretone ha però ribaltato il punteggio nel secondo tempo grazie a Bamba (48'), e a David, capace di segnare nel primo minuto di recupero.

Venerdì 15 Gennaio 2021

21:00 - Montpellier-Monaco 2-3

Sabato 16 Gennaio 2021

17:00 - Marsiglia-Nîmes 1-2

21:00 - Angers-PSG 0-1

Domenica 17 Gennaio 2021

13:00 - Brest-Rennes 1-2

15:00 - Lorient-Digione (rinviata a data da destinarsi)

15:00 - Nantes-Lens 1-1

15:00 - Nizza-Bordeaux 0-3

15:00 - Strasburgo-Saint Étienne 1-0

17:00 - Lille-Reims 2-1