Ufficiale Lille, c'è il rinnovo del capitano: prolungato il contratto di Benjamin André fino al 2028

Benjamin André e il Lille: ancora insieme. Viene annunciato così il rinnovo del capitano del club francese fino al 2028: "Il LOSC è orgoglioso di annunciare il prolungamento del contratto del suo capitano, Benjamin André (34 anni), per altre due stagioni. Arrivato a luglio 2019, il nostro centrocampista continua a legare il suo destino a quello dei Dogues, fino al 2028. Una splendida storia di lealtà, lotta e passione, scritta insieme, ancora e ancora, nel Nord.

Nato a Nizza, Benjamin André ha iniziato la sua carriera da giocatore ad Ajaccio. Ha imparato il mestiere sull'Isola della Bellezza, dove ha giocato, è cresciuto, ha imparato... e si è affermato nell'ACA. Otto stagioni, 206 partite: il ritmo era dato, la sua carriera era lanciata.

Nel 2014 è arrivato allo Stade Rennais. In cinque anni, ha giocato 184 partite e ha scoperto l'Europa. Essenziale e influente, Benjamin si è guadagnato il rispetto, grazie alle sue qualità tecniche e umane, al suo carattere e alla sua abnegazione. Poi, nel 2019, all'età di 28 anni, è arrivata la chiamata del Nord. Con quasi 400 partite professionistiche già disputate, Benjamin è arrivato a Lille con la sua calma, le sue capacità di posizionamento e la sua passione per il campo. Non gli ci è voluto molto per affermarsi come uno degli ingranaggi chiave del centrocampo del Lille.

Nella sua prima stagione, ha disputato 36 partite, ha scoperto la Champions League e ha contribuito a far raggiungere al Club la Top 4 della Ligue 1. L'anno successivo, ha fatto ancora meglio: contrasti, recuperi, passaggi, duelli, transizioni... ha eccelso nel cuore del gioco e della squadra e ha attirato l'attenzione: alla fine della stagione 2020-2021, il LOSC è stato incoronato Campione di Francia. Benjamin, dal canto suo, era già irresistibile.

Poche settimane dopo, il centrocampista vinse il Trofeo dei Campioni , prima di ereditare la fascia di capitano la stagione successiva, seguendo le orme di José Fonte. Un ruolo fatto apposta per lui, che incarna con leadership esemplare, fermezza e rigore costante. In campo come nello spogliatoio, guida, unisce e ispira.

Dal suo arrivo a Lille, Benjamin André ha giocato 6 stagioni , 248 partite , 2 trofei , 5 campagne europee . In totale, 638 partite da professionista , di cui 438 in Ligue 1. Nessun giocatore attualmente in attività ne ha così tante nel nostro campionato. E per una buona ragione: la scorsa stagione ha vinto 255 duelli, il miglior totale in Ligue 1, per la quinta volta in dieci stagioni. Una statistica che riflette la sua immagine: combattivo, laborioso, efficiente. A quasi 35 anni, è ancora lì. E ancora forte.

Rispettato, ascoltato, ammirato, Benjamin André è diventato molto più di un giocatore del LOSC. È uno dei suoi volti, una delle sue voci, una delle sue anime. Un capitano i cui valori risuonano fortemente qui a Lille: lealtà, rigore, spirito combattivo. A pochi giorni dal suo 35° compleanno, che festeggerà il 3 agosto, il numero 21 del LOSC prolunga la sua avventura nel Nord, inviando un forte segnale di lealtà e attaccamento al suo club, ai suoi tifosi e ai suoi compagni di squadra. Congratulazioni, Capitano".