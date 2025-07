Ufficiale Un giovane del West Ham va a giocare in Irlanda: Moore viene ceduto allo Shelbourne

Il West Ham è carico in vista della nuova stagione, dove avrà il compito riscattare l'anonimo quattordicesimo posto di quella terminata a maggio. Missione affidata a Graham Potter, che potrà guidare gli Hammers fin dall'inizio dell'annata dopo essere subentrato a Lopetegui alla 21^ giornata dell'ultima Premier League. Sul mercato, operazioni in entrata ma anche in uscita per piazzare qualche giovane. Tra questi Sean Moore, ala classe 2005 che oggi è passato allo Shelbourne FC.

Di seguito il comunicato ufficiale: "Il West Ham United può confermare che l'ala Sean Moore si è aggregato allo Shelbourne FC, campione della League of Ireland, con un trasferimento a titolo definitivo. Il nazionale irlandese Under 21 è arrivato agli Hammers dal Cliftonville, squadra della NIFL Premiership, nel 2023.

In due stagioni, Moore ha collezionato 56 presenze con la squadra in via di sviluppo, segnando dieci gol e piazzando l'U21 al secondo e quarto posto in Premier League 2 rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Il diciannovenne si unirà ai campioni d'Irlanda in vista della partita di ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Champions League contro il Qarabağ. Tutto il personale del West Ham United desidera ringraziare Sean per il suo contributo al Club e gli augura ogni successo per la sua futura carriera".