Ufficiale Lille, lanciato da Fonseca, Virginius cerca spazio: va in prestito in Svizzera

"Veloce e tecnico", lo aveva definito l'attuale allenatore del Milan Paulo Fonseca, parlando di lui dopo averlo lanciato in prima squadra. Alan Virginius, talentuoso attaccante esterno di 21 anni in forza al Lille, lascia i transalpini per rilanciarsi in Svizzera, in cerca di spazio.

Nella passata stagione infatti Virginius aveva già giocato in prestito, per sei mesi, al Clermont Foot. Ora è lo Young Boys ad avergli messo gli occhi addosso e ad esserselo assicurato almeno per la prossima stagione.