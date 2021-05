Lille-Nizza 2-0, le pagelle: Yilmaz cecchino, bocciati Lotomba e Dolberg

Lille-Nizza 2-0

Marcatori: 13' Yilmaz, 55' Celik.

LILLE

Maignan 6,5 - Attento e sempre reattivo. A fine primo tempo rinvia con le mani e riesce a lanciare in profondità David che sfiora il raddoppio.

Celik 6,5 - Non si spinge molto nella metà campo avversaria, ma disputa una gara molto attenta in fase di non possesso. Nella seconda frazione firma il raddoppio con un fantastico tiro al volo dalla distanza.

Fonte 6,5 - Non si scompone mai e guida con estrema sicurezza il reparto difensivo.

Botman 6,5 - Limita al meglio Dolberg, che non lo impensierisce praticamente mai.

Mandava 6,5 - Molto propositivo sulla corsia mancina, sfrutta i movimenti a rientrare di Bamba per liberare la sua corsa.

Araujo 6 - Elegante e vivace sulla destra. Poteva essere più lucido in zona di rifinitura. (dal 75' Ikone s.v.)

Andre 6,5 - Gara intensa la sua. Scherma la difesa e controlla senza troppi problemi i movimenti di Boudaoui.

Soumare 6,5 - Contiene le avanzate di Claude-Maurice e cerca sempre di giocare a due tocchi, senza perdere troppo tempo per verticalizzare. (dal 75' Xeka s.v.)

Bamba 6,5 - Svaria molto. A volte si fa trovare tra le linee in posizione centrale. Solitamente però parte dal lato mancino per poter concludere di destro.

David 6,5 - Con il suo dinamismo è la spalla perfetta per Yilmaz. Con un'efficace sponda serve l'assist per il gol del bomber turco. (dal 88' Bradaric s.v.)

Yilmaz 7 - In area c'è sempre e suoi compagni lo sanno. Lavora tanto per la squadra sfruttando la sua fisicità e gli basta un'occasione per far male all'avversario. Solito cecchino. (dal 71' Yazici 6 - Porta centimetri in mezzo al campo e aiuta i compagni a palleggiare con maggiore lucidità.)

NIZZA

Benitez 6 - Non ha responsabilità particolari sulle reti subite. A fine primo tempo si supera ed evita la rete di David, che poteva chiudere i conti già prima dell'intervallo.

Lotomba 4 - A fine prima frazione si rende protagonista di un brutto fallo ai danni di Bamba e rischia il rosso. Espulsione che riesce a prendere appena dopo l'intervallo con un intervento sciagurato. Lascia così i suoi in inferiorità numerica, tagliando definitivamente le gambe al Nizza.

Todibo 5,5 - Discontinuo per tutta la gara. Alterna grandi giocate a incredibili errori su facili appoggi. Con le sue qualità può e deve pretendere di più da se stesso.

Saliba 5,5 - Soffre i continui movimenti di David e fatica a prendergli le misure.

Kamara 5,5 - Poco impegnato in fase di non possesso, poteva prendere coraggio per farsi vedere anche in zone più avanzate del campo. (dal 70'

N'Soki 6 - Buone letture difensive, non sfigura.)

Schneiderlin 6 - Ci mette esperienza e prova a lottare in mediana.

Atal 6,5 - Il migliore dei suoi. Non dà punti di riferimento agli avversari, cambiando spesso fascia. Non è però la serata migliore per i compagni che di certo non lo supportano. (dal 70' Pelmard 6 - Dà ordine alla squadra e gioca con sicurezza.)

Claude-Maurice 6 - Cerca di essere propositivo, facendosi trovare tra le linee per inventare. Impreciso però quando deve effettuare l'ultimo passaggio.

Boudaoui 5,5 - Sente molto la marcatura di Andre e fatica ad esprimersi. ( dal 75' Melou s.v.)

Lopes 5,5 - Si rende pericoloso nei primi minuti di gara, ma col passare del tempo si perde e scompare. (dal 52' Daniliuc 6 - Entra per dare maggiore equilibrio alla squadra rimasta in dieci dopo l'espulsione di Lotomba.)

Dolberg 5 - Non si è mai visto. Non fa salire la sua squadra, non preoccupa mai la retroguardia rivale. Un fantasma.