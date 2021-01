Lione, Juninho: "A parte Slimani non volevamo muoverci. Il gruppo risponde molto bene"

Il direttore sportivo del Lione Juninho, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sul mercato: "A parte Slimani, non volevamo davvero muoverci. Il gruppo risponde molto bene. Jean Lucas è stata una richiesta di Rudi Garcia che ha preferito che fosse prestato. Non era nemmeno pianificato. Ha fatto solo cinque partite. Non è giusto giudicare Jean. Non l'abbiamo mai visto in buone condizioni. Non è facile per l'allenatore".