Lipsia, Dani Olmo confessa: "Mi piacerebbe un giorno tornare a giocare in Spagna"

Dani Olmo sogna il ritorno in Spagna, presto o tardi. Il trequartista del Lipsia, arrivato un anno fa dalla Dinamo Zagabria, ha dichiarato a Sport Bild: "Mentirei se dicessi che non è un mio obiettivo giocare un giorno nel mio paese d'origine Ma ho tempo, ho solo 22 anni" ha dichiarato. Olmo ha lasciato la Spagna, precisamente il Barcellona, all'età di 16 anni trasferendosi in Croazia, dove ha fatto il suo esordio tra i professionisti. In questa stagione al Lipsia ha raccolto 27 presenze, segnando 3 reti e servendo 7 assist.