Ufficiale Lipsia, ecco Yamamoto. Rimarrà in prestito in Giappone e giocherà in un club Red Bull

Il Lipsia continua a investire sui giovani talenti internazionali e ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante giapponese Ota Yamamoto. Il classe 2004 arriva dal Kashiwa Reysol e ha firmato un contratto di lunga durata che lo legherà al club tedesco fino al 30 giugno 2031.

Contestualmente, la società ha annunciato che il giocatore trascorrerà la stagione in prestito all'Omiya Ardija, formazione nella quale aveva già militato nell'ultima annata e che fa parte della galassia Red Bull, così da proseguire il proprio percorso di crescita con continuità. Yamamoto si è messo in evidenza proprio con la maglia dell'Omiya Ardija, dove ha disputato 19 partite nel corso del 2026, realizzando 10 gol e servendo 3 assist. Numeri che hanno convinto il Lipsia a puntare su di lui, inserendolo nel progetto tecnico a lungo termine del club.

La dirigenza tedesca ritiene però che, a 22 anni, il centravanti abbia ancora bisogno di accumulare minuti ed esperienza prima di compiere il salto in Bundesliga. Per questo motivo è stata scelta la soluzione del prestito immediato, che gli consentirà di continuare a giocare con regolarità in un ambiente già conosciuto. L'operazione conferma ancora una volta la strategia dei sassoni, da anni orientata alla valorizzazione di giovani prospetti provenienti dai principali mercati emergenti del calcio mondiale, con l'obiettivo di accompagnarne la crescita prima dell'approdo nella prima squadra.