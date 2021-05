live DIRETTA LIGUE 1 - Bene Angers, Nimes, Nizza e Montpellier

FINALI! Vittorie per Angers (3-0) sul Dijon, per Nimes (3-0) sul Metz, Nizza (3-2 in rimonta sul Brest) e Montpellier (2-3 sullo Strasburgo).

ANGERS-DIJON 3-0

1' Si parte!

7' GOOOOL ANGERS!!! Vantaggio dei padroni di casa con Fulgini!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

50' GOOOOOL ANGERS! Raddoppio dell'Angers con El Melali!

89' GOOL ANGERS! Segna Diony e chiude la gara!

METZ-NIMES 0-3

1' Si parte!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

61' GOOOL NIMES!!! SEGNA FOMBA! Vantaggio degli ospiti!

69' GOOOOL NIMES! SEGNA RIPART! Raddoppio degli ospiti su calcio di rigore!

89' GOOOOL NIMES! SEGNA FERHAT! Arriva il tris degli ospiti!

NIZZA-BREST 3-2

1' Si parte!

4' GOOOOL BREST! Vantaggio degli ospiti con Mounié!

39' PAREGGIO NIZZA! Arriva il pareggio della squadra di casa con Lopes!

43' GOOOOL BREST!! Arriva il nuovo vantaggio degli ospiti, ancora con Mounié!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

61' GOOOOOOL NIZZA!!! PAREGGIA BOUDAOUI! Arriva il pareggio dei rossoneri!

89' GOOOOL NIZZA! SEGNA KAMARA! Arriva il vantaggio dei padroni di casa!

STRASBURGO-MONTPELLIER 2-3

1' Si parte!

36' GOOOOOL MONTPELLIER! Vantaggio degli ospiti con Laborde!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

46' GOOOOL MONTPELLIER! Pronti, via e subito raddoppio degli ospiti con Delort!

49' TRIS MONTPELLIER! Segna Laborde, doppietta personale e 3-0 per il Montpellier!

71' GOOOL STRASBURGO! Segna Ajorque! Gol della bandiera per i padroni di casa!

95' GOOOOL STRABURGO! Accorcia ancora le distanze lo Strasburgo! Segna Zohi!

14.48 Seguiremo quattro match: Angers-Digione, Metz-Nimes, Nizza-Brest e Strasburgo-Montpellier.

14.45 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, un cordiale saluto da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta Ligue 1 delle gare delle 15.00