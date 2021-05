live DIRETTA LIGUE 1 - Finali: pareggia il Lille, vincono Monaco, PSG e Marsiglia

Risultati e marcatori della 37a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per la 37a giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras buonanotte.

22.55 - Sono terminate le gare. Questi i risultati finali:

Bourdeaux-Lens 3-0

Dijon-Nantes 0-4

Lorient-Metz 2-1

Lille-Saint-Etienne 0-0

Monaco-Rennes 2-1

Montpellier-Brest 0-0

Nizza-Strasburgo 0-2

Nimes-Lione 2-5

Olympique Marsiglia-Angers 3-2

Paris Saint-Germain-Reims 4-0

BORDEAUX-LENS 3-0

CALCIO D’INIZIO

14' - Ci prova il Lens in avanti con un cross da parte di Clauss alla ricerca di Ganago, ottima la risposta da parte della retroguardia di casa.

30' - Calcio di rigore per il Bordeaux!! Tocco di mano di Claus in area. Il direttore di gara assegna la massima punizione per i girondini.

31' - Gol di Hwang!! Bordeaux in vantaggio!! Conclusione perfetta dell'attaccante con la sfera che si insacca nella porta di Leca.

—INTERVALLO—

47' - De Preville!! Occasione per il Bordeaux!! Azione personale dell'attaccante che però da ottima posizione calcia mettendo sul fondo.

65' - Jean!! Ci prova il Lens con una conclusione del neo entrato. Il pallone però termina direttamente fra le braccia di Costil.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco a Bordeaux con i padroni di casa sempre avanti 1-0 sul Lens.

90' - Gol di Sabaly!! Raddoppia il Bordeaux!! Conclusione dall'interno dell'area di rigore dell'esterno dei girondini e palla in rete.

91' - Gol di Zerkane!! Terzo gol del Bordeaux!! La chiude in contropiede la formazione di casa con una conclusione precisa dell'algerino.

FISCHIO FINALE

DIJON-NANTES 0-4

CALCIO D’INIZIO

6' - Gol di Coulibaly!! Nantes in vantaggio!! - Corner battuto da Simon per la testa dell'attaccante gialloverde. La sua incornata piega le mani ad Allagabe e si insacca in rete.

32' - Gol di Kolo!! Il raddoppio del Nantes!! Un rimpallo favorisce l'attaccante neroverde che è freddissimo nel calciare e superare Allagbe.

40' - Cinque minuti al termine del primo tempo con il Nantes saldamente in vantaggio sul Dijon per 2-0.

—INTERVALLO—

52' - Dina!! Occasione per il Dijon!! Il centrocampista approfitta di un rimpallo per presentarsi davanti a Lafont ma calcia incredibilmente alto.

69' Kolo!! Occasione per il Nantes!! Vicino alla doppietta personale l'attaccante della formazione ospite che mette il pallone di poco sopra la traversa.

77' - Balde!! Occasione per il Dijon!! Il neo entrato prova la conclusione dall'interno dell'area ma calcia fra le braccia di Lafont.

91' - Gol di Blas!! Terzo gol del Nantes!! In contropiede Blas sigla il tris per la formazione ospite.

93' - Gol di Kolo!! Quarto gol del Nantes!! Adesso dilaga il Nantes con l'attaccante gialloverde che realizza la sua doppietta personale.

FISCHIO FINALE

LORIENT-METZ 2-1

CALCIO D’INIZIO

14' - Bel guizzo da parte di Delaine che semina il panico nella difesa del Lorient ma Nardi non si fa sorprendere ed interviene in uscita.

19' - Traversone dalla destra di Hergault per la testa di Moffi ma l'esterno del Lorien non riesce ad arrivare sul pallone.

29' - Calcio di rigore per il Lorient!! Intervento falloso di Fofana ai danni di Wissa. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna la massima punizione per i padroni di casa.

31' - Gol di Wissa!! Lorient in vantaggio!! Esecuzione perfetta dell'attaccante arancionero che supera Oukidja.

—INTERVALLO—

60' - Se n'è andato il primo quarto d'ora nella ripresa. Non cambia il punteggio con il Lorient avanti 1-0 sul Metz.

68' - Prova ad attaccare il Metz alla ricerca del pareggio ma si difende il Lorient. Passaggio filtrante per Ambrose non agganciato.

73' - Che gol ha fatto Traoré!! Il pareggio del Metz!! Conclusione dalla distanza da parte del centrocampista granata con il pallone che supera imparabilmente Nardi.

75' - Gol di Hergault!! Il Lorient è di nuovo avanti!! Lauriente allarga in area di rigore per l'esterno arancionero che non ci pensa un attimo e supera Oukidja.

FISCHIO FINALE

LILLE-SAINT-ETIENNE 0-0

CALCIO D’INIZIO

10' - Bouanga!! Occasione per il Saint-Etienne!! Conclusione potente dell'esterno dei Verts ma Maignan si salva respingendo sul suo palo.

17' - Sta soffrendo la squadra di Galtier in questa prima parte di match. Il Lille in questo momento sarebbe raggiunto dal PSG in vetta alla classifica.

23' - Prova ad alzare il proprio baricentro il Lille con un pallone che gravita all'interno dell'area del Saint-Etienne ma Yilmaz non riesce a trovare il tempo della conclusione.

35' - Cosa ha sbagliato Araujo!! Lille ad un passo dal vantaggio!! Azione in velocità della squadra di Galtier con David che serve il numero 11 biancorosso che, tutto solo davanti a Green, calcia sul fondo.

—INTERVALLO—

46' - Subito un lancio in profondità per Yilmaz ma l'attaccante turco viene pescato in posizione irregolare dall'assistente del direttore di gara.

49' - Lille pericoloso!! Cross basso dal lato sinistro dell'area di rigore di Yilmaz per David, anticipato in corner da Sow.

60' - Rischia molto il Lille!! Cross basso dalla sinistra di Bouanga verso il centro dell'area. Salva tutto José Fonte.

65' - Proteste da parte della formazione di casa per un intervento ai danni di Celik. Fa proseguire perchè il tocco ai danni dell'esterno del Lille non c'è.

73' - Scorre il cronometro a Lille con i padroni di casa che non riescono a sbloccare il match. In questo momento il PSG dista soltanto un punto.

90' - Palo di Yazici!! Che occasione per il Lille!! Conclusione potente da parte di Yazici con la sfera che impatta contro il montante.

FISCHIO FINALE

MONACO-RENNES 2-1

CALCIO D’INIZIO

16' Gol di Ben Yedder!! Monaco in vantaggio!! Pallone profondo per l'attaccante biancorosso che si presenta davanti a Gomis e lo supera con un delicato pallonetto.

27' - Adesso attacca il Rennes con Tait che scatta sul lato sinistro del campo e mette al centro un pallone interessante che Terrier però non riesce ad agganciare.

29' - Gol di Golovin!! Il raddoppio del Monaco!! L'esterno russo lavora un bel pallone dall'interno dell'area, se lo porta sul destro e calcia alle spalle di Gomis.

35' - N'Zonzi!! Occasione per il Rennes!! Conclusione dalla distanza del centrocampista con Lecomte che in tuffo salva la sua porta.

—INTERVALLO—

50' - Il Rennes mantiene il possesso del pallone ma non riesce per il momento ad impensierire la difesa del Monaco.

68' - Autogol di Disasi!! Il Rennes accorcia le distanze!! Cross di Bourigeaud all'interno dell'area, si accende un flipper risolto dal difensore biancorosso nella sua porta.

75' - Siamo giunti alla mezz'ora di gioco nella ripresa al "Louis II". Monaco sempre avanti ma per 2-1 contro il Rennes.

80' - Del Castillo!! Ci prova il neo entrato fra le file del Rennes ma la retroguardia del Monaco respinge.

85' - Rosso per Da Silva!! Rennes in dieci!! Brutta entrata del difensore rossonero ai danni di Ballo Touré e ospiti in dieci.

FISCHIO FINALE

MONTPELLIER-BREST 0-0

CALCIO D’INIZIO

9' - Mounie!! Occasione per il Brest!! Traversone alla ricerca della testa dell'attaccante che da ottima posizione spara sopra la traversa.

21' - Avanza ancora il Montpellier con un cross di Cozza dalla corsia di sinistra che però non raggiunge da nessun compagno di squadra.

39' - Rosso per Mollet!! Nantes in dieci uomini!! intervento in ritardo del centrocampista arancioblu ai danni di Mounie. Punizione dal limite ed espulsione per il calciatore dei padroni di casa.

41' - Charbonnier si incarica della battuta del calcio da fermo ma la sua conclusione potente viene deviata in corner dalla barriera.

—INTERVALLO—

59' - Spinge il Brest con un cross teso di Faussurier dalla corsia di destra per Charbonnier, anticipato in corner da Hilton.

63' - Mavididi!! Occasione per il Montpellier!! L'ex Juve aggancia un bel passaggio e prova la conclusione, para Larsonneur.

76' - Faussurier!! Occasione per il Brest!! L'esterno della formazione ospite si fa trovare in area di rigore ma sulla sua conclusione si supera Bertaud.

FISCHIO FINALE

NIZZA-STRASBURGO 0-2

CALCIO D’INIZIO

2' - Gol di Ajorque!! Strasburgo in vantaggio!! - Traversone dalla sinistra di Caci per la testa di Diallo. Benitez respinge ma nulla può sul tap in vincente del numero 25 degli alsaziani.

10' - Lopes!! Occasione per il Nizza!! Passaggio profondo per l'attaccante rossonero che prova la conclusione angolata ma Kawashima salva tutto.

29' - Dolberg!! Occasione per il Nizza!! Colpo di testa da parte dell'attaccate rossonero con il pallone che sorvola di poco la traversa.

—INTERVALLO—

54' - Attacca il Nizza con un lancio profondo alla ricerca di Boudaoui ma il centrocampista non riesce ad agganciare il pallone.

66' - Gol di Ajorque!! Il raddoppio dello Strasburgo!! Cross dalla destra per Guilbert per la testa dell'attaccante ospite che supera Benitez da posizione ravvicinata.

86' - Attacca ancora lo Strasburgo con un passaggio filtrante per Thomasson ma la difesa della formazione rossonera si salva.

FISCHIO FINALE

NIMES-LIONE 2-5

CALCIO D’INIZIO

4' - Gol di Kone!! Nimes in vantaggio!! - Incredibile errore difensivo della squadra di Garcia che regala palla all'attaccante biancorosso, abile a superare Lopes da posizione ravvicinata.

9' - Gol di Paquetà!! Pareggia il Lione!!Conclusione di Cornet deviata dalla difesa di casa libera l'ex Milan che pareggia immediatamente i conti.

21' - Gol di Depay!! Il Lione passa in vantaggio!! Aggancio straordinario dell'olandese all'interno dell'area, sterzata sul destro e conclusione che termina alle spalle di Reynet.

24' - Gol di Paquetà!! Il Lione cala il tris!! Dopo una bella respinta di Reynet, l'ex Milan stoppa all'interno dell'area e fa partire un tiro che non lascia scampo al portiere del Nimes.

40' - Lione in pieno controllo del match. La squadra di Rudi Garcia è avanti 3-1 sul campo del Nimes che si gioca la retrocessione.

—INTERVALLO—

53' - Più aggressivo il Nimes in questa seconda frazione di gara. I biancorossi devono cercare di vincere questo match se vogliono scongiurare la retrocessione in Ligue 2 che sembra inevitabile.

55' - Gol di Aouar!! Il poker del Lione!! Ripartenza collettiva da parte della squadra di Garcia conclusa sul secondo palo dal tap in dell'esterno rossoblu.

62' - Gol di Kone!! Il Nimes accorcia le distanze!! Conclusione sul primo palo dell'attaccante della formazione di casa e Lopes battuto.

87' - Gol di Slimani!! Arriva il pokerissimo rossoblu con un'azione finalizzata da Slimani.

FISCHIO FINALE

OLYMPIQUE MARSIGLIA-ANGERS 3-2

CALCIO D’INIZIO

9' - Gol di Milik!! Marsiglia in vantaggio!! Azione firmata da ex "italiani" con Lirola che pennella un pallone per l'ex Napoli, abile di testa ad incornare alle spalle di Bernardoni.

21' - Sakai!! Occasione per il Marsiglia!! - Il difensore della formazione di casa colpisce di testa da posizione ravvicinata in seguito ad un corner ma Bernardoni compie un grande intervento e salva la sua porta.

32' - Gol annullato a Milik!! L'ex Napoli aveva superato ancora Bernardoni ma il direttore di gara ha annullato per un suo fuorigioco. Arriva anche il responso del VAR.

—INTERVALLO—

48' - Gol di Milik!! Il Raddoppio del Marsiglia!! Passaggio perfetto di Payet che pesca l'ex Napoli nello spazio. Il polacco è abile a presentarsi a tu per tu con Bernardoni e a superarlo con un tocco rasoterra.

57' - Gol di Pereira!! L'Angers torna in partita!! Colpo di testa di Pavlovic sugli sviluppi di un corner che innesca il portoghese, abile a ribadire in rete da pochi passi.

86' - Gol annullato a Thomas!! Uscita a vuoto di Mandanda che si scontra con Sakai, ne approfitta il difensore dell'Angers per mettere in rete ma l'arbitro annulla. Si attende il responso del VAR.

87' - Gol dell'Angers!! Il VAR alla fine concede la rete per la formazione bianconera che pareggia i conti.

94' - Calcio di rigore per il Marsiglia!! Intervento in ritardo in area di Thomas, nessun dubbio da parte del direttore di gara che assegna la massima punizione per i padroni di casa.

95' - Gol di Milik!! Marsiglia avanti allo scadere!! Conclusione precisa dell'ex Napoli che realizza la sua tripletta personale.

FISCHIO FINALE

PARIS SAINT-GERMAIN-REIMS 4-0

20.57 - Squadre in campo, sta per iniziare la penultima giornata di Ligue 1 da seguire tutta d'un fiato.

20.40 - Questa sera in campo tutte e venti le squadre con i match che si disputeranno in contemporanea alle 21. Questo il programma della serata:

Bourdeaux-Lens

Dijon-Nantes

Lorient-Metz

Lille-Saint-Etienne

Monaco-Rennes

Montpellier-Brest

Nizza-Strasburgo

Nimes-Lione

Olympique Marsiglia-Angers

Paris Saint-Germain-Reims

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle sfide valide per la 37a giornata del campionato francese, la penultima stagionale.