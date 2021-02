LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Il Benfica passa in vantaggio contro l'Arsenal

live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Il Benfica passa in vantaggio contro l'Arsenal

Tutto o niente, in un'unica notte. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale dei sedicesimi di Europa League, insieme seguiremo le gare delle ore 18.55.

Ajax - Lille 1-0 (3-1) 15' Klaassen (A)

Arsenal - Benfica 1-2 (2-3) 21' Aubameyang (A), 43' Goncalves (B), 61' Rafa Silva (B)

Hoffenheim - Molde 0-1 (3-4) 20' Ulland-Andersen (M)

Napoli - Granada 1-1 (1-3): 3' Zielinski (N), 25' Montoro (G)

Rangers - Anversa 3-2 (7-5) 9' Morelos (R), Refaelov (A), 46' Patterson (R), 55' Kent (R), 57' Lamkel Ze (A)

Shakhtar - Maccabi Tel Aviv 0-0 (2-0)

Villarreal - Salisburgo 1-1 (3-1) 17' Berisha (S), 40' Moreno (V)

*: tra parentesi il risultato complessivo

AJAX - LILLE 1-0 (3-1)

18.55 - Si parte!

15' - L'AJAX PASSA IN VANTAGGIO!!! Punizione dalla sinistra battuta da Tadic, Klaassen si inserisce coi tempi giusti e di testa supera Maignan!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

ARSENAL - BENFICA 1-2 (2-3)

18.55 - Si parte!

21' - AUBAMEYANG!!! L'ARSENAL VA IN VANTAGGIO!!! L'attaccante gabonese si muove tra le linee e con un tocco sotto supera Leite!!!

43' - GOL MERAVIGLIOSO DI GONCALVES!!! Calcio di punizione chirurgico, si torna in parità!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

49' - Aubameyang segna il gol del 2-1, ma il direttore di gara annulla a causa di una posizione irregolare.

60' - Partita bloccata tra le due squadre, i londinesi devono alzare il ritmo per poter evitare i supplementari.

61' - RAFA SILVA PORTA IN VANTAGGIO I SUOI!!! Errore clamoroso di Ceballos, il numero 27 ne approfitta e solo davanti a Leno non sbaglia!!!

HOFFENHEIM - MOLDE 0-1 (3-4)

18.55 - Si parte!

13' - Dabbur prova ad anticipare la difesa ospite, ma il pallone termina sul fondo. Primo squillo per la compagine tedesca.

17' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Ulland-Andersen, alla prima vera occasione da gol, trova la rete!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

NAPOLI - GRANADA 1-1 (1-3)

RANGERS - ANVERSA 3-2 (7-5)

18.56 - Si parte!

9' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! MORELOS SBLOCCA IL MATCH!!! Gli scozzesi passano immediatamente in vantaggio!!!

31' - ARRIVA IL PAREGGIO DELL'ANVERSA!!! Gran giocata dell'ex Lazio Lukaku, Refaelov arriva coi tempi giusti e non sbaglia!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

46' - PATTERSON PORTA I RANGERS IN VANTAGGIO!!! Azione personale e diagonale imprendibile, gli scozzesi si avvicinano alla qualificazione!!!

55' - KENT CALA IL TRIS!!! Azione personale sulla corsia destra di Morelos, tocco ravvicinato dell'attaccante inglese per blindare il passaggio del turno!!!

57' - L'ANVERSA NON MOLLA!!! Lamkel Ze riapre il match dopo un errore della difesa di casa!!!

SHAKHTAR - MACCABI TEL AVIV 0-0 (2-0)

18.57 - Si parte!

39' - DOPPIA OCCASIONE PER GLI OSPITI! Prima Pesic sulla traversa, poi Peretz colpisce il palo!

19.43 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

VILLARREAL - SALISBURGO 1-1 (1-1)

18.55 - Si parte!

17' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! BERISHA SBLOCCA IL MATCH!!! Rulli sbaglia la costruzione dal basso, Daka scippa il pallone e serve Berisha, che da due passi non sbaglia!!!

23' - Daka scatenato, il numero 20 va vicino al gol del 2-0 ma il Villarreal si salva. Emery dovrà fare molta attenzione.

40' - MORENO PAREGGIA I CONTI!!! Da posizione diagonale il numero 7 sterza di tacco e conclude a rete, superando Stankovic!!!

19.43 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!