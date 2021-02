live EUROPA LEAGUE (ore 21) - Pari Arsenal, rimonte vincenti per Ajax e Rangers

Buonasera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale dei sedicesimi di finale di Europa League. Si entra oggi nella fase calda della competizione, è solo l'andata con diverse sfide affascinanti.

RISULTATI IN AGGIORNAMENTO

ANVERSA-RANGERS 3-4 37' Aribo (R), 45' Avenatti (A), 49' Refealov (A), 59', 90' Barisic (R), 67' Hongla (A), 84' Kent (R)

BENFICA-ARSENAL 1-1 54' Pizzi (B), 56' Saka (A)

GRANADA-NAPOLI 2-0 20' Herrera, 22' Kenedy

LILLE-AJAX 1-2 72' Weah (L), 88' Tadic (A), 89' Brobbey (A)

MACCABI TEL AVIV-SHAKHTAR 0-2 31' Alan Patrick, 92' Tete

MOLDE-HOFFENHEIM 3-3 10', 27' Dabbur (H), 42' Ellingsen (M), 45' Baumgartner (H), 71' Andersen (M), 73' Fofana

SALISBURGO-VILLARREAL 0-2 43' Paco Alcacer, 71' Fer Nino

GRANADA-NAPOLI 2-0

ANVERSA-RANGERS 3-3



ANVERSA-RANGERS 3-3

1' - Partiti!

37' - GOL DEL RANGERS! Un errore dell'estremo difensore dell'Anversa spiana la strada agli scozzesi, tocco vincente da parte di Aribo.

GOL DELL'ANVERSA! L'ex Bologna Avenatti consegna il pari alla formazione belga con un perfetto colpo di testa su azione di corner.

45' - Calcio di rigore per l'Anversa.

45' - GOL DELL'ANVERSA! Calcio di rigore vincente da parte di Refealov.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

58' - Calcio di rigore per i Rangers.

59' - GOL DEI RANGERS! Arriva il pareggio degli scozzesi, dagli undici metri non sbaglia Barisic.

67' - GOL DELL'ANVERSA! Tornano avanti i padroni di casa con uno splendido destro da fuori di Hongla.

83' - GOL DEI RANGERS! Ritrova il pareggio la squadra di Gerrard, assist di Morelos e gol di Kent.

89' - Calcio di rigore per i Rangers.

90' - GOL DEI RANGERS! Ancora una volta dal dischetto i Rangers tornano avanti, doppietta di Barisic.

---FINE PARTITA---

BENFICA-ARSENAL 1-1

1' - Partiti!

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

54' - GOL DEL BENFICA! Calcio di rigore per il Benfica con il solito Pizzi che non sbaglia.

56' - GOL DELL'ARSENAL! Dura un paio di minuti il vantaggio del Benfica, traversone di Cedric Soares e tocco vincente di Saka.

---FINE PARTITA---

LILLE-AJAX 1-2

1' - Partiti!

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

72' - GOL DEL LILLE! Si sblocca la sfida, clamoroso errore di Tagliafico che serve la sfera a Weah che tutto solo davanti al portiere non sbaglia.

88' - GOL DELL'AJAX! Calcio di rigore per i lancieri, si presenta Dusan Tadic che non sbaglia.

89' - GOL DELL'AJAX! Nel giro di un minuto la ribalta l'Ajax con Brobbey.

---FINE PARTITA---

MACCABI TEL AVIV-SHAKHTAR 0-2

1' - Partiti!

31' - GOL DELLO SHAKHTAR! Arriva il vantaggio degli ucraini, mancino vincente in area di rigore di Alan Patrick.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

92'- GOL DELLO SHAKHTAR! Arriva il gol dello Shakhtar che chiude la sfida con il mancino di Tete.

---FINE PARTITA---

MOLDE-HOFFENHEIM 3-3

1' - Partiti!

10' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Dopo un lungo check con il VAR viene convalidato il colpo di testa vincente da parte di Dabbur per i tedeschi.

27' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Ancora di testa, ancora Dabbur. Tutto facile per i tedeschi.

42' - GOL DEL MOLDE! Accorcia le distanze la squadra norvegese, esterno mancino vincente da parte di Ellingsen.

45' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Arriva il terzo gol dei tedeschi, Baumgartner tutto solo davanti al portiere apre il piatto e manda in rete.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

62' - Calcio di rigore per l'Hoffenheim.

63' - Rigore fallito da Dabbur.

71' - GOL DEL MOLDE! Torna in partita il Molde, a segno Andersen.

73' - GOL DEL MOLDE! Incredibile arriva il pareggio dei norvegesi, appena entrato segna il classe 2002 Fofana.

---FINE PARTITA---

SALISBURGO-VILLARREAL 0-2

1' - Partiti!

28' - Calcio di rigore per il Villarreal.

29' - Rigore fallito da Paco Alcacer.

42' - GOL DEL VILLARREAL! Si riscatta Paco Alcacer che stavolta a pochi metri dalla porta non sbaglia dopo la sponda di Gerard Moreno.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

71' - GOL DEL VILLARREAL! Ancora un assist di Gerard Moreno e stavolta segna Fer Nino subentrato a Paco Alcacer.

---FINE PARTITA---