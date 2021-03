Liverpool-Chelsea 0-1, le pagelle: Mount frizzante, bocciati Kabak e Firmino

Liverpool-Chelsea 0-1

Marcatori: 42' Mount.

LIVERPOOL

Alisson 5,5 – Non è tranquillo e si vede. Esce spesso in modo sconsiderato e non trasmette sicurezza all’intero reparto arretrato.

Alexander-Arnold 5,5 – Si propone come sempre nell’altra metà campo, ma dietro soffre moltissimo le scorribande di Chilwell e Mount.

Fabinho 5,5 – Non è un difensore e viene ormai adattato in quella posizione per le numerose assenze. Ma non riesce praticamente mai a tenere Werner.

Kabak 5 – Ancora una prestazione deludente. Deve assorbire i meccanismi difensivi di Klopp e non riesce a coprire il campo alle sue spalle.

Robertson 6 – Prova a prendere per mano la squadra, ma non è più quel treno che faceva impazzire le difese avversarie.

Jones 5,5 – Poco presente e troppo timido. Non è ancora un titolare per questa squadra. (dal 62’ Diogo Jota 5,5 – Dovrebbe dare il cambio di passo ai suoi ma viene annullato dalla retroguardia ospite.).

Thiago Alcantara 5,5 – Regia sempre molto raffinata la sua, ma il Liverpool non va ancora al suo passo. Deve incidere di più. (dal 80’ Milner s.v.).

Wijnaldum 6 – Uno dei pochi sempre in partita. Non sbaglia quasi mai un pallone ed è in continuo movimento.

Salah 5,5 – Nel primo tempo ci prova ma è poco lucido nei pressi dell’area di rigore avversaria. Rudiger lo pedina e lui soffre la marcatura stretta dell’ex Roma. (dal 62’ Oxlade-Chamberlain 5,5 – Non incide. Non aiuta certamente il reparto avanzato).

Firmino 5 – Gioca spesso sulle punte, ma ora deve fare molto di più. I Reds sono come lui: a tratti eleganti ma davvero poco concreti.

Mané 5,5 – Lotta e corre per l’intera gara. Ma se il Liverpool non tira mai in porta, è anche per colpa sua. Sbaglia l’ultima scelta e fatica a impensierire Azpilicueta.

CHELSEA

Mendy 6 – Praticamente mai impegnato. Con i piedi, a tratti, sembra un centrocampista.

Azpilicueta 6,5 – Stravince il duello con Mané. Aiuta i centrocampisti nella costruzione della manovra e spesso si spinge fino all’area avversaria.

Christensen 7 – Pilastro del reparto difensivo. Insuperabile oggi. Annulla completamente Firmino.

Rudiger 6,5 – Migliorato molto tecnicamente, non va in affanno se deve uscire palla al piede. Salah prova ad impensierirlo ma lui lo marca stretto, senza concedergli campo.

James 6 – Meno propositivo rispetto alle gare precedenti ma aiuta molto Azpilicueta, controllando i movimenti di Robertson.

Kante 7 – Il solito piccolo grande uomo della metà campo blues. Un motorino, il tuttocampista ideale per Tuchel. Lui e Jorginho sono ormai una coppia perfetta.

Jorginho 7 – Il cervello del Chelsea. Detta come al solito i tempi a tutta la squadra. Ormai gioca in verticale con una facilità disarmante.

Chilwell 6,5 – La corsia mancina è sua. Un paio di volte ha servito al centro dell’area due cioccolatini che andavano sfruttati meglio.

Mount 7 – Incontenibile. Danza tra le linee e raramente sbaglia la giocata. Realizza un bellissimo gol a giro dopo un’azione personale. (dal 81’ Kovacic s.v.).

Ziyech 6 – Non ancora quello che abbiamo conosciuto in Olanda ma migliora partita dopo partita. Nella seconda frazione sfiora la rete. (dal 66’ Pulisic 6 – Vivace. Procura più di un grattacapo alla retroguardia reds.).

Werner 6,5 – Tuchel ha puntato sulla sua rapidità e lui non l’ha deluso. Deve essere più preciso davanti alla porta avversaria. Realizza una rete, che viene poi annullata per una sua posizione irregolare. (dal 90+1’ Havertz s.v.).