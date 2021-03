Liverpool, Klopp dopo il successo a Sheffield: "Mai avuto dubbi sull'unità di questa squadra"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha commentato il successo dei reds a Sheffield che ha permesso alla sua squadra di rialzarsi dopo quattro sconfitte consecutive in campionato: "Non ho mai avuto dubbi sull'unità di questa squadra. Ma il mondo va così, vinciamo una partita e mostriamo unità, tutti ovviamente. Non ne vinciamo un'altra e la gente pensa che non siamo più uniti. Ma non è proprio così semplice".