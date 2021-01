Liverpool, Klopp si gode il rientro di Thiago Alcantara: "È un nuovo acquisto per noi"

"Thiago Alcantara può essere un nuovo acquisto per noi". Ne è sicuro Jurgen Klopp, che ha parlato oggi a Sky Sports in vista del big match di domani contro il Manchester United. "È come se lo avessimo appena comprato, ora lo abbiamo a disposizione e speriamo che le cose restino così per molto tempo. La cosa più importante è che lui stia bene e che sia allenato. Ha giocato 90' e 45' nelle ultime due partite, vediamo se potrà giocare titolare e in che posizione. È molto bello riaverlo a disposizione, è un bravo ragazzo e un calciatore eccezionale. Per noi è davvero un nuovo acquisto".