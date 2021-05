Liverpool, Klopp: "Vittoria sudata e meritata. Quarto posto? Difficile, ma non impossibile"

Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha analizzato ai microfoni di BBC Sport la vittoria per 2-0 ottenuta ad Anfield contro il Southampton: "Sapevamo che sarebbe stata dura. L'unico modo che conosco per vincere è lavorare davvero duro ed è quello che abbiamo fatto stasera. Loro sono una squadra ben organizzata con uno stile di gioco intenso. Hanno avuto i loro momenti, ma siamo stati noi a regalar loro la più grande occasione. Abbiamo meritato i tre punti, segnando un bel primo gol. Ormai, però, siamo abituati a non chiudere gli incontri, quindi dovevamo restare in partita. Segnare questo magnifico raddoppio ovviamente è stato un grande sollievo. Abbiamo dovuto lottare, ma abbiamo ottenuto i tre punti, quindi molto bene. Il quarto posto? Non è impossibile, ma difficile. Proveremo e vedremo dove arriveremo".