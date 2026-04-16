Ekitike, infortunio serio e addio Mondiale. Da Pogba a Thuram, i messaggi d'amore

È il lato oscuro del calcio professionistico, con ritmi serrati e agonismo estremo a presentare conti salatissimi. Stavolta è toccato a Hugo Ekitiké, attaccante del Liverpool che, a soli 23 anni, ha visto sfumare in un istante il sogno Mondiale. Il crack al tendine d'Achille, rimediato martedì nel secondo round di Champions League contro il PSG (0-2), lo costringe così ai box proprio nel momento più bello della stagione. Privandolo della Francia, a due mesi dall'inizio della Coppa del Mondo.

Nelle ultime ore il giocatore si è sfogato in un post su Instagram, promettendo tuttavia di affrontare il guaio fisico e la riabilitazione con forza e determinazione. Nei commenti sottostanti, però, diversi compagni di nazionale gli hanno manifestato il loro sostegno. Dall'ultimo Pallone d'Oro Ousmane Dembelé ("Coraggio fratellino") a Desiré Doué ("Forza fratello mio, tornerai ancora più forte"), fino a Marcus Thuram, attaccante dell'Inter ("Forza", con cuore a corredo). Anche l'ex internazionale francese e centrocampista del Monaco Paul Pogba gli ha mandato un messaggio: "Tornerai ancora più forte".

Ieri, il ct Didier Deschamps ha rivolto un pensiero a Ekitike: "Questo infortunio è un colpo durissimo per lui, ovviamente, ma anche per la nazionale francese. La sua delusione è immensa (...). Hugo ritroverà il suo miglior livello, ne sono convinto. Ma ci tenevo a testimoniargli tutto il mio sostegno, così come quello di tutto lo staff".