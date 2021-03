Liverpool, Wijnaldum: "Non ci resta che vincere la Champions per salvare la stagione"

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Liverpool, Georginio Wijnaldum ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lipsia, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dal 2-0 per i reds ottenuto sul neutro di Budapest: "La Champions League può salvare questa stagione, ma solo se la vinciamo, e tutti sanno quanto sia difficile. Tutti possono vincere. Volevamo giocare per vincere tutto, ora ci rimane la Champions. Quindi faremo del nostro meglio per cercare di vincerla".