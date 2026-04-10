Lo Shakhtar batte 3-0 l'AZ e dedica la vittoria a Lucescu: "Per te mister!"
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Lo Shakhtar ha vinto 3-0 contro l'AZ nell'andata dei quarti di finale di Conference League mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Al termine della gara il club ucraino ha dedicato la vittoria a Mircea Lucescu, tecnico rumeno recentemente scomparso che con lo Shakhtar ha vinto tutto.
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