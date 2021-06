Lo United ci prova per Trippier: offerti dieci milioni. L'Atletico ne chiede 12

A caccia di un rinforzo sulle fasce difensive, il Manchester United avrebbe individuato in Kieran Trippier l'acquisto ideale. Come riporta The Athletic, gli inglesi avrebbero offerto dieci milioni all'Atletico Madrid per l'ex esterno del Tottenham, impegnato in questi giorni con la sua Inghilterra, ma i colchoneros avrebbero rispedito al mittente la proposta dei Red Devils. Per liberare il 31enne, l'Atletico Madrid chiede almeno 12 milioni.