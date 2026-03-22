Lookman, Ruggeri e Musso dal 1'. Out Mbappé: Real Madrid-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Real Madrid-Atletico Madrid, super derby della capitale spagnola valido per la 29^ giornata di LaLiga. Diego Simeone si affida a Griezmann e Julian Alvarez là davanti, con gli ex Atalanta Ruggeri e Musso dal primo minuto. Presente anche l'ultimo arrivato Ademola Lookman largo a sinistra.

Arbeloa per non perdere di vista la targa del Barcellona e tenere aperta la lotta per il titolo scommette su Brahim Diaz e Vinicius Jr in attacco, presente in difesa invece l'ex Juve Huijsen. Fuori Mbappé, invece, così come Mastantuono e Bellingham, tre delle migliori stelle del Real Madrid.

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Guler, Valverde; Brahim, Vinicius.

A disposizione: Aguado, Alaba, Alexander-Arnold, Bellingham, Camavinga, Carreras, Fran, G.Garcia, Mastantuono, Mbappé, Mestre, Moran.

Allenatore: Alvaro Arbeloa.

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann, Julián.

A disposizione: Vargas, Sorloth, Molina, Lenglet, Nico Gonzalez, Gimenez, Esquivel, J.Diaz, De Luis, Baena, Almada.

Allenatore: Diego Simeone.

LaLiga, il programma completo

Venerdì 20 marzo

Villarreal - Real Sociedad 3-1

Sabato 21 marzo

Elche - Maiorca 2-1

Espanyol - Getafe 1-2

Levante - Real Oviedo 4-2

Osasuna - Girona 1-0

Siviglia - Valencia 0-2

Domenica 22 marzo

Barcellona - Rayo Vallecano 1-0

Celta Vigo - Alaves 3-4

Athletic Club - Betis

Real Madrid - Atletico Madrid

La classifica de LaLiga

1. Barcellona 70 punti (29)

2. Real Madrid 66 (28)

3. Villarreal 58 (29)

4. Atletico Madrid 57 (28)

5. Betis Siviglia 44 (28)

6. Celta Vigo 41 (29)

7. Real Sociedad 38 (29)

8. Getafe 38 (29)

9. Osasuna 37 (29)

10. Espanyol 37 (29)

11. Athletic Bilbao 35 (28)

12. Valencia 35 (29)

13. Girona 34 (29)

14. Rayo Vallecano 32 (29)

15. Siviglia 31 (29)

16. Alaves 31 (29)

17. Elche 29 (29)

18. Maiorca 28 (29)

19. Levante 26 (29)

20. Real Oviedo 21 (29)