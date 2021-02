Lopetegui in ansia per Suso: l'ex Milan non si allenato oggi, Barcellona a rischio

vedi letture

Il Siviglia si prepara alla visita del Barcellona al Ramón Sánchez Pizjuán di sabato prossimo, partita in cui gli uomini di Lopetegui proveranno a difendere il terzo posto in classifica. Per questa importantissima sfida, gli andalusi potrebbero rinunciare a Suso, uno degli uomini più in forma. l'ex rossonero è stato sostituito nella ripresa contro l'Osasuna a causa di un problema alla coscia destra e oggi non si è allenato. Potrebbe trattarsi di un riposo precauzionale e non è escluso che possa sedersi in panchina nel big-match contro i catalani. A riportarlo è As.