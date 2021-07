Lotta a due per Ben White: l'Everton spera di battere l'Arsenal con un'offerta di 50 milioni

Lotta serrata per Ben White. Il difensore del Brighton è un elemento molto ambito in questo mercato. L'Arsenal avrebbe già fatto due offerte che sono state però respinte dal giocatore. Per questo motivo, riporta il Mail, l'Everton prova a spuntarla nel testa a testa di mercato per una cifra di circa 50 milioni di sterline.