Ufficiale Magonza, la leggenda di Bell continua: il difensore punta alle 20 stagioni nel club

vedi letture

La bandiera rinnova il suo contratto e sogna l'Europa. Il Magonza, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver prolungato il contratto di Stefan Bell. Ecco il comunicato: "Stefan Bell vestirà ancora i colori del Mainz nella prossima stagione, dopo che il difensore centrale ha prolungato il suo contratto fino al 2026. Bell è nel club dal 2007, crescendo nelle giovanili prima di diventare un punto fermo della prima squadra. Ha collezionato un totale di 307 presenze ufficiali con gli 05ers tra Bundesliga, DFB-Pokal e qualificazioni all'Europa League. Il trentatreenne ha collezionato 17 presenze nella stagione in corso".

Il direttore sportivo del Mainz 05, Niko Bungert, ha dichiarato: "Stefan Bell è una figura chiave nella storia di questo club e gli ultimi anni della sua carriera sono stati particolarmente significativi per il motto del Mainz 05, che è non mollare mai. Stefan non è solo un ragazzo incredibile, ma anche un giocatore che merita un riconoscimento sportivo e ha dimostrato ancora una volta il suo valore in questa stagione. Siamo davvero lieti di averlo qui con noi per un altro anno".

"È stato un piacere partecipare allo sviluppo complessivo del Mainz negli ultimi anni e sono davvero entusiasta di poter continuare a dare il mio contributo sia dentro che fuori dal campo. Dopo 18 anni insieme, la fiducia tra me e il club è forte e i colloqui che si sono svolti sono stati positivi e rilassati. Ora vogliamo concludere una stagione già speciale fino all'ultimo, per poi costruire su questa base per la prossima", ha spiegato Stefan Bell.