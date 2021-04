Mahrez è onesto: "Due gol fortunati. Abbiamo vinto pur non giocando al top"

vedi letture

Riyad Mahrez ha segnato la rete della vittoria del Manchester City, che sbanca Parigi e mette una seria ipoteca sulla finale di Champions League. L'ex Leicester ha parlato a fine partita ai microfoni di RMC Sport: “È stata una partita a due facce. Non siamo stati molto pericolosi nel primo tempo, loro hanno giocato meglio. Nella ripresa li abbiamo chiusi nella loro metà campo, questa è la nostra forza. Siamo stati fortunati su entrambi i gol, il mio calcio di punizione è finito tra due giocatori in barriera. Così va il calcio e ci prendiamo questo successo. Comunque non è stato un grande PSG nemmeno nel primo tempo, non hanno creato così tanti pericoli. Nemmeno noi, ma abbiamo avuto la migliore occasione con Foden. Siamo rientrati in campo con la voglia di giocare e siamo stati solidi in difesa. Pur non giocando al top, secondo me, abbiamo vinto 2-1. Tutto è ancora aperto, abbiamo un piccolo vantaggio e al ritorno dovremo giocare come nella ripresa. Anzi, meglio".