Ufficiale Chelsea, ceduto in prestito il portiere Bergstrom: il finlandese si trasferisce in Svezia

Mercato ancora aperto in Svezia e colpo del Brommapojkarna, club con sede a Stoccolma: dal Chelsea arriva in prestito fino al 31 dicembre 2024 il portiere Lucas Carl Edvard Bergström.

Classe 2002, il finlandese è arrivato a Londra nel gennaio di cinque anni fa, proveniente dal settore giovanile del TPS. Oltre alla maglia dell'Under-23 e dell'Under-18 dei Blues ha vestito anche quella del Peterborough (28 presenze tra League One ed FA Cup). Non ha invece mai esordito in prima squadra ma ha rinnovato fino al 30 giugno 2025 prima di cominciare questa nuova avventura.