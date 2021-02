Man City, Guardiola dopo il 4-1 al Liverpool: "Orgoglioso dei miei. Vorrei vincerla col pubblico"

vedi letture

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, commenta il successo netto dei suoi contro il Liverpool (1-4). Primo successo ad Anfield per il tecnico catalano: "Ciò che conta sono i tre punti. Ovviamente sono orgoglioso dei ragazzi che hanno centrato un record che reggeva da tempo, difficile da raggiungere. Speriamo in futuro di poter fare una prestazione così anche con la gente allo stadio, Anfield con e senza pubblico è completamente diverso".

"Non siamo un gruppo di singoli che vogliono vincere per sé stessi. Ora Gundogan è uno dei nostri cannonieri, ma i nostri bomber sono lontani dalla vetta della classifica marcatori. Dobbiamo farcela come squadra. Come abbiamo sempre fatto. L'impegno di tutti è stato incredibile. Abbiamo un grande capitano a guidare il resto della squadra, mi ha aiutato a fare un lavoro che non avrei potuto fare, lo ha fatto lui per me. Ed è per questo che siamo riusciti a fare questa striscia, perché in questo periodo fare 10 vittorie di fila è davvero difficile e complicato".