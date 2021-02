Man.City, Guardiola: "Serve più cinismo ma buona prestazione. Favoriti? Non credo proprio"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha così commentato la prestazione dei Citizens, vittoriosi per 2-0 contro il Borussia M'gladbach e virtualmente con un piede nei quarti di finale: "In generale è stata una buona prestazione: abbiamo controllato la partita e concesso una sola vera

occasione agli avversari nei minuti finali. Peccato per il poco cinismo sotto porta, abbiamo sprecato molto in situazioni favorevoli ed è un aspetto da migliorare assolutamente perchè in questa competizione bisogna essere perfetti per assicurarsi il passaggio del turno".

Sulla prestazione di Bernardo Silva

"È un giocatore intelligente, avevamo bisogno di centrocampisti offensivi che attaccassero l'area e lui lo ha fatto magnificamente. Deve rischiare meno in alcune situazioni, ma da qualcosa di speciale al nostro modo di giocare".

City favorito per la vittoria finale?

"Vedendo come ha giocato ieri il Bayern Monaco non credo proprio. Pensiamo a mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili per esprimere le loro capacità, il mio obiettivo ora è la gara contro il West Ham, poi se c'è qualcuno che ci reputa favoriti bene, lo accettiamo".