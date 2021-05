Man United, Solskjaer: "De Gea meritava di giocare la finale. Fred in panchina? Si era fatto male"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ai microfoni di BT Sport parla a pochi minuti dalla finale contro il Villarreal: "Non vedo l'ora che si giochi. I ragazzi aspettano solo di entrare in campo e mostrare quel che sono capaci di fare". Sulla scelta del portiere titolare: "De Gea ha giocato sia i quarti di finale che le semifinali. È il giusto riconoscimento per il suo lavoro". Sull'esclusione di Fred: "Si è fatto male in settimana, si è allenato la scorsa notte ma era disponibile solo per la panchina. Era dispiaciuto per non poter giocare dall'inizio".